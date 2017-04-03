Голодец: врачи делают все, чтобы спасти жизни пострадавших в Петербурге
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Врачи делают все возможное для того, чтобы спасти жизни пострадавших при взрыве в петербургском метро, пациенты обеспечены всем необходимым, завила вице-премьер Ольга Голодец.
"Врачи делают все возможное для того, чтобы спасти людям жизнь. Вся помощь оказывается в полном объеме, все врачи мобилизованы, все медикаменты есть, и мы надеемся, что врачи сделают все возможное", — сказала Голодец.
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последней информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате случившегося десять человек погибли и 47 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).