Голодец: врачи делают все, чтобы спасти жизни пострадавших в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (191)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Врачи делают все возможное для того, чтобы спасти жизни пострадавших при взрыве в петербургском метро, пациенты обеспечены всем необходимым, завила вице-премьер Ольга Голодец.

"Врачи делают все возможное для того, чтобы спасти людям жизнь. Вся помощь оказывается в полном объеме, все врачи мобилизованы, все медикаменты есть, и мы надеемся, что врачи сделают все возможное", — сказала Голодец.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последней информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате случившегося десять человек погибли и 47 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).