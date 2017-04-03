Пробки в Петербурге достигли максимальных десяти баллов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Пробки на дорогах Петербурга достигли максимальных 10 баллов в понедельник вечером из-за закрытия метрополитена после взрыва; крайне затруднено движение в центре, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

"Пробки в Санкт-Петербурге достигли максимальных 10 баллов… движение в центре города крайне затруднено", — говорится в сообщении.

По данным сервиса, наиболее сложная ситуация возникла на Смольной и Воскресенской набережных, где можно простоять без движения более 2 часов. Также зафиксированы пробки на Литейном проспекте в сторону набережных, продвижение по которому занимает почти на полтора часа больше обычного. "На набережных Обводного канала можно потратить на 45 минут больше обычного", — уточняет сервис.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>