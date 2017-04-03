В детском саду в Набережных Челнах две девочки отравились феназепамом

КАЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Две воспитанницы детского сада в Набережных Челнах во время прогулки съели таблетки феназепама и были госпитализированы, прокуратура требует привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, сообщает прокуратура Татарстана.

Прокуратура Набережных Челнов по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова провела проверку опубликованной в СМИ информации об отравлении двух воспитанниц детского сада №13 "Улыбка".

"Установлено, что 14 марта после дневной прогулки воспитатели заметили у двух воспитанниц нарушение походки и речи. На место была вызвана скорая помощь, после чего одна из воспитанниц с признаками отравления была госпитализирована в Камский диагностический медицинский центр. Позже с аналогичными симптомами в больницу была доставлена и вторая девочка", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, во время прогулки во дворе детского сада дети нашли таблетки лекарственного препарата "Феназепам" и употребили их. Позже на территории детского сада была обнаружена смятая упаковка от указанного препарата. В настоящее время дети уже выписаны из больницы и посещают детский сад.

Надзорное ведомство отмечает, что случившееся стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения должностных обязанностей воспитателем детского сада, которая не обеспечила должный при­смотр за детьми во время прогулки, а также обход и ос­мотр территории детского сада на предмет обнаружения посторонних предметов. Также, по мнению прокуратуры, не был обеспечен необходимый ведомственный контроль со стороны заведующей детским образовательным учреждением.

"В целях устранения причин и условий, способствовавших выявленным нарушениям законодательства, прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома Набережных Челнов представление, поставив вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц", — сообщает ведомство.