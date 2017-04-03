В больницы Петербурга доставили 43 пострадавших при взрыве в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. В медицинские учреждения Петербурга после взрыва в метро было доставлено 43 пострадавших, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

По данным городской станции скорой медицинской помощи, у станций метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" работала 41 бригада скорой медицинской помощи.

"Пятнадцать человек госпитализировано в НИИ имени Джанелидзе, 12 пострадавших — в городскую больницу № 16, шесть человек — в городскую больницу № 26, девять человек — в Военно-медицинскую академию имени Кирова. В детскую городскую больницу № 19 доставлен один ребенок", — говорится в сообщении.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы.

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