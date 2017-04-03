В Петербурге электрички будут бесплатными для пассажиров из-за ЧП в метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (170)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" обеспечит бесплатный проезд в электричках в черте Санкт-Петербурга после взрыва, произошедшего в метро города в понедельник, сообщается на сайте "Октябрьской железной дороги".

Также прорабатывается вопрос о назначении при необходимости дополнительных пригородных поездов для перевозки пассажиров, пользующихся внутригородским транспортом.

"Для пассажиров поездов дальнего следования предусмотрен обмен или возврат билетов без взимания дополнительных платежей за переоформление. Кроме того, на вокзалах пассажирам при необходимости будет предоставлена возможность бесплатного размещения в комнатах отдыха и залах повышенной комфортности", — говорится в сообщении.

На всех вокзалах Санкт-Петербурга работают дополнительные информационные стойки, где граждане могут получить необходимые справочные данные о расписании поездов, возможности размещения на вокзалах, переоформления билетов и прочее.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, погибли 10 человек, госпитализированы 37.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>