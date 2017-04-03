В Петербурге электрички будут бесплатными для пассажиров из-за ЧП в метро

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" обеспечит бесплатный проезд в электричках в черте Санкт-Петербурга после взрыва, произошедшего в метро города в понедельник, сообщается на сайте "Октябрьской железной дороги".
Также прорабатывается вопрос о назначении при необходимости дополнительных пригородных поездов для перевозки пассажиров, пользующихся внутригородским транспортом.
На всех вокзалах Санкт-Петербурга работают дополнительные информационные стойки, где граждане могут получить необходимые справочные данные о расписании поездов, возможности размещения на вокзалах, переоформления билетов и прочее.
В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, погибли 10 человек, госпитализированы 37.
Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>