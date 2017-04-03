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При взрыве в Петербурге погибли десять человек
Происшествия

В Петербурге электрички будут бесплатными для пассажиров из-за ЧП в метро

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (170)
18:3003.04.2017
(обновлено: 18:45 03.04.2017)
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Автомобили пожарной службы МЧС РФ у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Тарасенков
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" обеспечит бесплатный проезд в электричках в черте Санкт-Петербурга после взрыва, произошедшего в метро города в понедельник, сообщается на сайте "Октябрьской железной дороги".

Также прорабатывается вопрос о назначении при необходимости дополнительных пригородных поездов для перевозки пассажиров, пользующихся внутригородским транспортом.

Пожарные автомашины у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анна Волкова
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"Для пассажиров поездов дальнего следования предусмотрен обмен или возврат билетов без взимания дополнительных платежей за переоформление. Кроме того, на вокзалах пассажирам при необходимости будет предоставлена возможность бесплатного размещения в комнатах отдыха и залах повышенной комфортности", — говорится в сообщении.

На всех вокзалах Санкт-Петербурга работают дополнительные информационные стойки, где граждане могут получить необходимые справочные данные о расписании поездов, возможности размещения на вокзалах, переоформления билетов и прочее.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, погибли 10 человек, госпитализированы 37.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости, Инфографика
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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