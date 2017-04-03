В московском метро опровергли информацию об оцеплении станций

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (171)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Метро Москвы опровергло информацию об оцеплении станций в подземке.

Ранее в ряде российских СМИ появились сообщения о том, что в Москве сразу несколько станций оцепили из-за бесхозных предметов.

"Сообщения ряда СМИ об оцеплении станций мосметро не соответствуют действительности. Все станции московского метрополитена работают штатно", — следует из сообщения в Twitter.

Сообщения ряда СМИ об оцеплении станций #мосметро не соответствуют действительности. Все станции Московского метрополитена работают штатно. pic.twitter.com/ZtryD9dOgg — Московское метро (@MetroOperativno) 3 апреля 2017 г.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли девять человек и более 20 пострадали.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>