Очевидцы: при выходе из метро в Петербурге после взрыва паники не было

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Пассажиры смогли организованно выйти на поверхность после взрыва в метро Санкт-Петербурга благодаря тому, что не было паники, сообщили РИА Новости очевидцы события.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли девять человек и более 20 пострадали.

Студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Никита Гаевой рассказал РИА Новости, что он перешел со станции метро "Садовая" на "Сенную площадь", чтобы ехать в университет.

"Я почувствовал резкий запах дыма, предполагаю, что это был угарный газ. Было очень задымлено, и люди уже уходили. Из только что подъехавшего поезда все выходили, и по громкой связи объявляли, что всем необходимо подняться на улицу. Я тоже начал подниматься. В тот момент, по крайней мере, не было паники, что было хорошо, так как люди смогли организованно подняться по эскалаторам на улицу", — рассказал очевидец.

По его словам, только на улице он понял, что произошла "не какая-то авария, а что-то ужасное", так как к станции со всех концов города к станции на Сенную площадь подъезжали пожарные расчеты, автомобили скорой помощи и полицейские машины.

Другой очевидец Артем Процюк рассказал, что, получив уведомление о взрыве в метро, сразу же подбежал к станции "Сенная площадь".

"В течение 3-5 минут подъехали четыре пожарных машины, "скорая", полиция и журналисты. Полиция оцепила территорию, прилегающую к входу в метро, пожарные начали заносить в метро оборудование для тушения пожаров", — рассказал он.

Процюк сообщил, что на станции "Сенная площадь" обычно очень много людей, но паники у них не было.

"Люди достаточно спокойно реагировали на заявления о том, что вход в метро закрыт. Через некоторое время из метро стали выводить людей, которые, вероятно, ждали поезд на платформе в момент взрыва. Всё было очень организованно и спокойно", — рассказал он.

Он также отметил, что видел несколько плачущих женщин. Одна девочка искала своего брата, расспрашивала полицейских, что ей нужно сделать, чтобы попасть в метро.

"Полицейские, по всей видимости, разъяснили девушке ситуацию, и она успокоилась. Также прилетал вертолет, не знаю, зачем. Возможно, в целях эвакуации пострадавших. Вертолет прилетел, спустился очень близко к земле и улетел", — рассказал очевидец.

Пассажирка метро Наталья Максимова, которая ехала в поезде по той же ветке метро в том же направлении в одном из следующих поездов, рассказала журналистам, что около 15.00 вышла на станции "Московские ворота". По ее словам, перед этим сначала объявили что станцию "Технологический институт" поезд проедет без остановки, и ее это не испугало, так как такое бывает.

"Потом на самом деле мы не доехали до станции "Технологический институт", Сказали, что выходим по техническим причинам. Когда мы шли к эскалаторам вместе с девушкой, которая ехала со мной, я спросила ее, что случилось. Она ответила, что ей позвонили и сказали, что был взрыв. Девушка ехала на "Сенную", — рассказала Максимова

Она сказала, что испытала волнение и шок. "Я думала, что же было с теми людьми, которые ехали в том вагоне", — сказала она.

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