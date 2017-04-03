Очевидцы: при выходе из метро в Петербурге после взрыва паники не было

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Пассажиры смогли организованно выйти на поверхность после взрыва в метро Санкт-Петербурга благодаря тому, что не было паники, сообщили РИА Новости очевидцы события.
Студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Никита Гаевой рассказал РИА Новости, что он перешел со станции метро "Садовая" на "Сенную площадь", чтобы ехать в университет.
"Я почувствовал резкий запах дыма, предполагаю, что это был угарный газ. Было очень задымлено, и люди уже уходили. Из только что подъехавшего поезда все выходили, и по громкой связи объявляли, что всем необходимо подняться на улицу. Я тоже начал подниматься. В тот момент, по крайней мере, не было паники, что было хорошо, так как люди смогли организованно подняться по эскалаторам на улицу", — рассказал очевидец.
По его словам, только на улице он понял, что произошла "не какая-то авария, а что-то ужасное", так как к станции со всех концов города к станции на Сенную площадь подъезжали пожарные расчеты, автомобили скорой помощи и полицейские машины.
"В течение 3-5 минут подъехали четыре пожарных машины, "скорая", полиция и журналисты. Полиция оцепила территорию, прилегающую к входу в метро, пожарные начали заносить в метро оборудование для тушения пожаров", — рассказал он.
Процюк сообщил, что на станции "Сенная площадь" обычно очень много людей, но паники у них не было.
"Люди достаточно спокойно реагировали на заявления о том, что вход в метро закрыт. Через некоторое время из метро стали выводить людей, которые, вероятно, ждали поезд на платформе в момент взрыва. Всё было очень организованно и спокойно", — рассказал он.
Он также отметил, что видел несколько плачущих женщин. Одна девочка искала своего брата, расспрашивала полицейских, что ей нужно сделать, чтобы попасть в метро.
"Полицейские, по всей видимости, разъяснили девушке ситуацию, и она успокоилась. Также прилетал вертолет, не знаю, зачем. Возможно, в целях эвакуации пострадавших. Вертолет прилетел, спустился очень близко к земле и улетел", — рассказал очевидец.
"Потом на самом деле мы не доехали до станции "Технологический институт", Сказали, что выходим по техническим причинам. Когда мы шли к эскалаторам вместе с девушкой, которая ехала со мной, я спросила ее, что случилось. Она ответила, что ей позвонили и сказали, что был взрыв. Девушка ехала на "Сенную", — рассказала Максимова
Она сказала, что испытала волнение и шок. "Я думала, что же было с теми людьми, которые ехали в том вагоне", — сказала она.
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