В Петербурге проверяют видео с гонщиком, разогнавшимся на КАД до 250 км/ч

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в понедельник инициировало проверку по размещённому в интернете видео, на котором легковой автомобиль разгоняется до 250 км/ч на Кольцевой автодороге (КАД), сообщила РИА Новости начальник пятого отдела ведомства Татьяна Суслова.

"Управление ГИБДД начало проводить проверку по факту размещенного видео с превышением скорости 250 километров в час на кольцевой автодороге", — сказала Суслова.

По ее словам, в понедельник был составлен рапорт на имя начальника управления ГИБДД с приложением видеоматериалов и просьбой решить вопрос о возможности установления времени, места и обстоятельств административного правонарушения.

Собеседница агентства пояснила, что существуют определенные требования к видеозаписи для того, чтобы рассматривать ее как доказательство по административному делу. Вместе с тем на представленном видео нет координат, даты, времени, то есть не зафиксированы основные обстоятельства нарушения.

В настоящее время специалисты УГИБДД, устанавливают, есть ли основания для возбуждения административного расследования, добавила Суслова.