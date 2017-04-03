СК начал проверку после гибели пожарных в Иваново

ВОРОНЕЖ, 3 апр — РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту гибели двух сотрудников управления МЧС Ивановской области при тушении пожара в здании бывшего мебельного комбината, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.
Двое пожарных не вышли на связь после обрушения перекрытий цеха. По данным представителя областного главка МЧС РФ, межэтажные перекрытия рухнули в горящем цеху в Иваново незадолго до того, как оттуда перестали выходить на связь двое пожарных. Пожар был локализовал в 13.00 мск, ликвидирован — в 14.47 мск. Пожарных до пор сих не нашли.
"Проводится доследственная проверка по факту гибели при пожаре двух сотрудников главного управления МЧС России по Ивановской области", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работают следователи.