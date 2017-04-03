СК начал проверку после гибели пожарных в Иваново

ВОРОНЕЖ, 3 апр — РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту гибели двух сотрудников управления МЧС Ивановской области при тушении пожара в здании бывшего мебельного комбината, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.

Пожар в цехе по производству перчаток в городе Иваново начался около 11.00, из здания эвакуировали 80 человек. Позднее пожар распространился на площади 400 квадратных метров, огонь перекинулся на второй этаж трехэтажного здания. По словам представителя областного управления МЧС, произошло обрушение на площади 300 квадратных метров. Рухнули деревянные перекрытия и кровля здания.

Двое пожарных не вышли на связь после обрушения перекрытий цеха. По данным представителя областного главка МЧС РФ, межэтажные перекрытия рухнули в горящем цеху в Иваново незадолго до того, как оттуда перестали выходить на связь двое пожарных. Пожар был локализовал в 13.00 мск, ликвидирован — в 14.47 мск. Пожарных до пор сих не нашли.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели при пожаре двух сотрудников главного управления МЧС России по Ивановской области", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают следователи.