Глава КБР выразил соболезнования жителям Петербурга после взрывов в метро

НАЛЬЧИК, 3 апр – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, всем петербуржцам в связи со взрывом в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), 9 человек погибли и более 20 ранены.

"Жители Кабардино-Балкарии с болью восприняли сообщения о трагедии между двумя станциями метро в Санкт-Петербурге, повлекшей многочисленные жертвы. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Нет сомнения в том, что в самое ближайшее время будут установлены причины произошедшего и дана соответствующая правовая оценка", — говорится в телеграмме Кокова на имя губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

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