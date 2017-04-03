Путин поручил принять меры по оказанию помощи родным погибших в метро

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (131)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил властям Петербурга принять все необходимые меры для оказания помощи родным погибших и пострадавшим в метро, сообщается на сайте Кремля.

"Глава государства поручил городским властям принять все необходимые меры для оказания помощи родным погибших и пострадавшим", — говорится в сообщении.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли девять человек и более 20 пострадали.