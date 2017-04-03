Депутат предположила связь ЧП в петербургском метро с проблемой мигрантов

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Взрыв в метро Санкт-Петербурга может быть следствием проблем с учетом мигрантов в России, считает депутат Елена Драпеко.

В результате взрыва в петербургском метро в понедельник погибли, по предварительным данным, 9 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

"Мне очень жалко моих горожан, ленинградцев, которые пострадали. Любой теракт рассчитан на то, чтобы устрашить кого-то или предупредить кого-то. Мы должны сделать выводы и сплотиться", — сказала РИА Новости Драпеко.

"Самая большая проблема наша – это неучтенные граждане, которые у нас проживают без регистрации, которые ходят по городу, не имея документов. И если МВД еще на улицах проверяет, то в квартирах у нас — и резиновые квартиры по-прежнему еще существуют, и живут граждане без регистрации в квартирах, – это результат того, что мы не доглядываем и не помогаем нашим правоохранительным органам", — отметила она.

По ее словам, правоохранительных органы и сами должны внедрять в эти сообщества людей, "вести разведку, контрразведку". "На самом деле, это следствие того, что нет порядка в учете граждан", — добавила депутат.

Драпеко считает, что с законодательной точки зрения уже все отрегулировано для обеспечения безопасности. "Вопрос исполнения законодательства, и вот здесь у нас есть проблемы", — отметила она.

Парламентарий принесла соболезнования родным и близким тех, кто погиб при взрывах в петербургском метро.

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