В ЕС внимательно следят за ситуацией в Петербурге после взрывов в метро

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (131)

ЛЮКСЕМБУРГ, 3 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз соболезнует российскому народу и сможет определиться с дальнейшей реакцией на взрыв в Санкт-Петербурге, когда получит дополнительную информацию о происшедшем, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы продолжаем следить за новостями из Санкт-Петербурга. Мы сможем отреагировать более точно, когда узнаем дополнительные подробности", — сказала Могерини журналистам после заседания глав МИД стран-членов ЕС.

Она повторила, что ЕС соболезнует "всему российскому народу и в особенности тем, кто потерял любимых".

В понедельник в петербургском метро произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли девять человек и более 20 пострадали.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>