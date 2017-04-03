Путин получил доклады спецслужб о взрыве в Петербурге

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин получил доклады директора ФСБ Александра Бортникова и других руководителей спецслужб о взрыве в метро в Петербурге, сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Путин получил доклады руководителей спецслужб, в частности директора ФСБ Александра Бортникова, о взрыве в метро в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), погибли девять человек и более 20 пострадали.

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