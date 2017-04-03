Собянин выразил соболезнования петербуржцам в связи со взрывами в метро

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (132)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору Санкт-Петербурга и жителям Северной столицы в связи со взрывами в метро.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), 9 человек погибли и более 20 ранены.

"Выражаю глубокие соболезнования вам и всем жителям Санкт-Петербурга в связи с трагедией — взрывом в вагоне метро, повлёкшим многочисленные человеческие жертвы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Москвичи с вами в этот тяжёлый час", — приводятся слова Собянина на официальном портале мэра.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>