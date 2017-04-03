Собянин выразил соболезнования петербуржцам в связи со взрывами в метро
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования губернатору Санкт-Петербурга и жителям Северной столицы в связи со взрывами в метро.
Ранее в понедельник в петербургском метро произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), 9 человек погибли и более 20 ранены.
"Выражаю глубокие соболезнования вам и всем жителям Санкт-Петербурга в связи с трагедией — взрывом в вагоне метро, повлёкшим многочисленные человеческие жертвы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Москвичи с вами в этот тяжёлый час", — приводятся слова Собянина на официальном портале мэра.
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Взрывы прогремели в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших при взрывах пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрывов в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедших взрывах. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошли взрывы.
По словам источника, на двух станциях метрополитена сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы взрывов в метро рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшему в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.