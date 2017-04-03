Британия выясняет, пострадали ли ее граждане при взрыве в метро Петербурга

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (131)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге выясняет, есть ли среди пострадавших во взрыве в Санкт-Петербурге британские граждане, сообщили РИА Новости в британской дипмиссии в Москве.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), 9 человек погибли и более 20 ранены.

"Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге работает с местными властями, чтобы установить, есть ли среди пострадавших граждане Великобритании", — сообщил собеседник агентства.

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