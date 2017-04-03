Полтавченко рассказал о работе экстренных служб после взрывов

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Правоохранители и городские службы делают все необходимое, что положено делать в экстренных ситуациях, говорится в заявлении губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко после взрыва в метро.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), при взрыве погибли 9 человек и более 20 пострадали.

"Правоохранительные органы и все городские службы делают все необходимое, что положено делать в экстренных ситуациях. Медицинские службы оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации Санкт-Петербурга.

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