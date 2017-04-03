Явлинский выразил соболезнования близким погибших при взрывах в Петербурге

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (131)

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский, возглавлявший ранее фракцию "Яблока" в заксобрании Санкт-Петербурга, выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в петербургском метро и заявил, что скорбит с городом.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые.

"Чудовищное убийство невинных. Терроризм не имеет оправданий. Соболезнования родным и близким погибших. Скорблю с любимым городом", — цитирует пресс-служба слова Явлинского.

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