Полтавченко обещал помочь семьям погибших при взрывах в петербургском метро

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (131)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что правительство окажет необходимую помощь семьям погибших при взрыве в метро, сообщается на официальном сайте администрации города.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), есть погибшие и раненые.

"Правительство Санкт-Петербурга окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим", — сказал он.

Он добавил, что "в этот тяжелый момент мы все должны поддержать тех, кто потерял своих родных и близких". "Я прошу всех петербуржцев и гостей нашего города быть бдительными, внимательными и осторожными, со всей ответственностью отнестись к происходящему", — сказал Полтавченко.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>