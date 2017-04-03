Полтавченко выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в метро

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли люди, многие пассажиры получили ранения, говорится в заявлении губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.
Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), есть погибшие и раненые.
"Сегодня в нашем городе произошла страшная трагедия. В результате взрыва в метро погибли люди. Многие пассажиры получили ранения. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации Санкт-Петербурга.
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