Полтавченко выразил соболезнования семьям погибших при взрыве в метро

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (131)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли люди, многие пассажиры получили ранения, говорится в заявлении губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), есть погибшие и раненые.

"Сегодня в нашем городе произошла страшная трагедия. В результате взрыва в метро погибли люди. Многие пассажиры получили ранения. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации Санкт-Петербурга.

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