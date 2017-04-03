В США следят за ситуацией в Петербурге после взрывов в метро

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (133)

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. США внимательно следят за ситуацией в Санкт-Петербурге, где в понедельник произошел взрыв в метро, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Белого дома.

По его словам, на данный момент власти США не располагают информацией об американцах, которые могли пострадать в результате происшествия.

В понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщал, что располагает информацией о 25 пострадавших.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>