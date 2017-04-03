В США следят за ситуацией в Петербурге после взрывов в метро

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. США внимательно следят за ситуацией в Санкт-Петербурге, где в понедельник произошел взрыв в метро, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Белого дома.
В понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщал, что располагает информацией о 25 пострадавших.
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