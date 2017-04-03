Весь наземный городской транспорт Петербурга до конца дня будет бесплатным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Весь наземный городской транспорт в Петербурге в понедельник будет работать бесплатно, сообщил в связи с ЧП в метро пресс-секретарь губернатора города Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.
По поручению Губернатора СПб сегодня весь наземный городской транспорт будет работать бесплатно.— Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 3 апреля 2017 г.
Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), есть погибшие и раненые.
Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>