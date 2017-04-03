Весь наземный городской транспорт Петербурга до конца дня будет бесплатным

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (133)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Весь наземный городской транспорт в Петербурге в понедельник будет работать бесплатно, сообщил в связи с ЧП в метро пресс-секретарь губернатора города Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

По поручению Губернатора СПб сегодня весь наземный городской транспорт будет работать бесплатно. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 3 апреля 2017 г.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), есть погибшие и раненые.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Эвакуация людей с питерской станции метро "Сенная площадь" после взрывов

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