В Петербурге пустили бесплатные автобусы в районе закрытых станций метро

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (132)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Бесплатные автобусы и троллейбусы пустили в районе закрытой из-за взрыва второй линии Петербургского метрополитена, сообщает городской комитет по транспорту.

"Линия 2 Петербургского метрополитена от "Московской" до "Невского проспекта" закрыта для пассажиров. Для обеспечения перевозок организована работа автобусного маршрута № 50А. Автобусы направлены от площади Шевченко (станция метро "Петроградская") до Демонстрационного проезда (станция метро "Московская"). Проезд в автобусах бесплатный", — говорится в сообщении.

Также усилено движение троллейбусных маршрутов №№ 15, 17; автобусных маршрутов №№ 70, 71 и трамвайного маршрута № 3 на участке от Сенной площади до Кронверкского проспекта.

"Просим водителей личного автотранспорта не препятствовать движению общественного транспорта на улицах около станций Линии 2 метрополитена", — отмечается в материале.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге — "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>