Глава МИД Британии шокирован взрывами в петербургском метро

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (133)

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ЛОНДОН, 3 апр – РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава МИД Британии Борис Джонсон выразил сочувствие в связи со взрывом в Петербурге.

"Шокирован новостями о взрыве в Петербурге. Сочувствую жертвам и их семьям", — написал Джонсон в Twitter.

Ранее в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>