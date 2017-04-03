Глава Свердловской области распорядился усилить меры безопасности в регионе

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (133)

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить меры безопасности на транспортных объектах региона, сообщили в пресс-службе главы области.

В связи с ЧП в метрополитене Санкт-Петербурга глава Среднего Урала провел оперативное селекторное совещание с участием вице-губернатора Сергея Швиндта, министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева и главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба.

"Председатель Антитеррористической комиссии Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев поручил во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечить исчерпывающие меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в муниципалитетах Свердловской области", — говорится в сообщении.

Отдельно Куйвашев обратил внимание на усиление мер безопасности транспортной инфраструктуры в Екатеринбурге, в первую очередь, в метро, на вокзалах и в аэропорту.

Ранее сообщалось об усилении мер безопасности в метро Казани.