Глава Свердловской области распорядился усилить меры безопасности в регионе

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить меры безопасности на транспортных объектах региона, сообщили в пресс-службе главы области.
"Председатель Антитеррористической комиссии Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев поручил во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечить исчерпывающие меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в муниципалитетах Свердловской области", — говорится в сообщении.
Отдельно Куйвашев обратил внимание на усиление мер безопасности транспортной инфраструктуры в Екатеринбурге, в первую очередь, в метро, на вокзалах и в аэропорту.
Ранее сообщалось об усилении мер безопасности в метро Казани.