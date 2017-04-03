Захарова выразила соболезнования в связи с ЧП в петербургском метро

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования родным и близким пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга, об этом дипломат написала на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что около 14.30 мск в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. Один – на станции "Сенная площадь" в центре города. По информации Национального антитеррористического комитета, в результате произошедшего есть погибшие и раненые.

"Питер. Страшные новости. Соболезнования родным и близким", — написала Захарова.

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