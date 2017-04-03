"Яндекс.Новости" выясняет причины проблем с доступом пользователей к сайту

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (133)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Некоторые пользователи испытывают трудности с доступом к сервису "Яндекс.Новости", причины выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

"Мы в курсе, что некоторые пользователи не могут зайти на "Яндекс.Новости". Мы разбираемся с причинами", — заявили в компании.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые.

Ряд СМИ увязал проблемы с доступом к сервису "Яндекс.Новости" с этими событиями.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>