Территория, прилегающая к станции метро "Сенная площадь", оцеплена

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (134)

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Территория, прилегающая к одному из вестибюлей станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв, оцеплена, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в данный момент оцеплена территория, непосредственно прилегающая к одному из наземных вестибюлей станций метро "Сенная площадь", где произошел взрыв. По громкой связи продолжают объявлять, что все станции Петербургского метрополитена закрыты. Над Сенной площадью кружит вертолет санавиации.

Движение по улице Садовой не перекрыто, оно осуществляется в обычном режиме. На остановках наземного транспорта наблюдается повышенное скопление людей. Люди ведут себя спокойно.

Также меры безопасности повышены в гостиницах. Так, по наблюдению корреспондента РИА Новости, на входе в отель Park Inn Пулковская устанавливают рамки металлоискателя.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>