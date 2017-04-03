Родным погибших при взрывах в Петербурге положены выплаты в 2 млн рублей

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Родственникам погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге положены выплаты по 2,025 миллиона рублей, сообщает Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) со ссылкой на президента союза Игоря Юргенса.

"Родственникам погибших при взрывах в метро в Санкт-Петербурге положены выплаты по 2,025 миллиона рублей", — говорится в релизе.

Пострадавшие в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге могут рассчитывать на компенсации до 2 миллионов рублей в зависимости от полученных травм, за гибель пассажира положена фиксированная выплата в размере 2,025 миллиона рублей, поясняет НССО.

Ранее в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.