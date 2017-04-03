В Петербурге пустили дополнительные автобусы после взрывов в метро

КАЛИНИНГРАД, 3 апр — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга увеличивают количество единиц наземного транспорта из-за происшествия в метро, сообщили РИА Новости в комитете по транспорту администрации Санкт-Петербурга.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге — "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК. Все станции петербургского были метро закрыты на вход и выход.

"Количество единиц подвижного состава "наземки" увеличиваем. Кроме того, открыты два временных автобусных маршрута, которые дублируют первую и вторую линии метрополитена, именно на время закрытия метро. Усилено движение троллейбусов и трамваев, автобусов регулярных перевозок. Естественно, все сотрудники транспортных предприятий понимают, что сейчас нужно обращать особое внимание на меры безопасности", — сообщила представитель транспортного комитета.

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