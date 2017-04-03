В Петербурге на месте взрывов работают более 40 бригад скорой помощи

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (133)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. В настоящее время на месте ЧП в метро в Петербурге работает 41 бригада скорой медицинской помощи, сообщил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

"На данную минуту, по информации оперативного штаба правительства Санкт-Петербурга, работает 41 бригада скорой помощи", — написал Кибитов в Twitter.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге — "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>