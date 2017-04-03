Дамаск резко осуждает взрывы в Петербурге и сочувствует российской стороне

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Официальный Дамаск резко осуждает взрыв в метро Санкт-Петербурга и сочувствует властям и народу России, сообщает государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на официальный источник в МИД Сирии.

"САР в самых резких выражениях осуждает трусливое террористическое нападение в метро российского города Санкт-Петербурга, приведшее к гибели невинных людей и десяткам ранений", — передало агентство заявление источника в МИД.

Как подчеркнули в сирийском ведомстве, Дамаск выражает свое "сочувствие и солидарность дружественной России, ее руководству, правительству и народу, а также глубоко соболезнует семьям жертв".

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что около 14.30 мск в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. Один — на станции "Сенная площадь" в центре города.

По информации Национального антитеррористического комитета, в результате произошедшего есть погибшие и раненые.