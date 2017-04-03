Аэропорт "Внуково" усилил меры безопасности после ЧП в метро Петербурга

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (133)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Московский аэропорт "Внуково" усиливает меры безопасности после взрыва в петербургском метро, сообщили РИА Новости в воздушной гавани.

Ранее в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые.

"Аэропорт "Внуково" усиливает меры безопасности, в частности, увеличено число сотрудников службы авиабезопасности, усилена технологическая служба", — сообщили в аэропорту.

Кроме того, усилен досмотр на всех въездах во "Внуково". Сотрудники полиции в аэропорту усилят свою кинологическую службу и группы патрулирования.

Также будут усиленно проверять багаж и ручную кладь пассажиров, отметили в воздушной гавани.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>