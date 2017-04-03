Правительство ФРГ выразило соболезнования пострадавшим в Петербурге

БЕРЛИН, 3 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт выразил соболезнования пострадавшим от взрывов в Петербурге.

"Ужасные новости из Санкт-Петербурга: наши соболезнования всем пострадавшим и их семьям", — написал он на своей странице в соцсети Twitter.

FM @sigmargabriel on horrible news of #StPetersburg: Our thoughts are with our friends in #Russia, with the victims and their families. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 3 апреля 2017 г.

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Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что около 14.30 мск в понедельник в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. Один — на станции "Сенная площадь" в центре города.

По информации Национального антитеррористического комитета, в результате произошедшего есть погибшие и раненые.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>