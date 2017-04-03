Косачев: выводы о произошедшем в метро Петербурга должно делать следствие

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Выводы о том, что действительно произошло в метро Санкт-Петербурга можно делать только на основании результатов следствия, спекуляции на этот счет будут только мешать, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Сейчас надо поработать следствию, все выводы можно будет сделать только на основании его результатов", — отметил сенатор.

"Спекуляции на этот счет будут только мешать. Скорбим с близкими погибших", — сказал Косачев.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге – "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>