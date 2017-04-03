Сотрудники центрального аппарата СК выехали в Петербург после взрыва

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (133)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета, сообщила журналистам и. о. руководителя управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко.

"В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета", — сказала Петренко.

Она добавила, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу, проводятся первоначальные следственные действия.