В Петербург после взрывов в метро направили группу следователей

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (133)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата направлена Санкт-Петербург, где по разным данным произошло от одного до двух взрывов в метро, сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

"В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета", — сказала она.