В Курганской области произошло тройное убийство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Тела трех человек с признаками насильственной смерти обнаружены в городе Петухово Курганской области, возбуждено дело, сообщило в понедельник СУСК РФ по региону.

"Утром 3 апреля в одном из частных домов города Петухово обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти… Установлено, что жертвами преступления стали проживающие в указанном доме хозяин дома, его супруга и пожилая мать женщины", — уточняет ведомство.

Дело возбуждено по статье "убийство двух и более лиц".