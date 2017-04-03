Москалькова выразила соболезнования в связи со взрывами в Санкт-Петербурге

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (62)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования в связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга.

"Трагедия в Санкт-Петербурге. Взрыв в метро… Самые искренние соболезнования родным и близким жертв взрывов, всем петербуржцам… Скорблю…", — написала Москалькова на своей странице в Instagram.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) Апр 3 2017 в 5:23 PDT

Соболезнования также выразил экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин. "Страшные новости из Санкт-Петербурга. Мои соболезнования родным и близким погибших", — написал Кудрин в своем микроблоге в Twitter.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>