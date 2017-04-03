НАК сообщил о завершении эвакуации из петербургского метро

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Эвакуация людей из петербургского метро практически завершена, сообщил в понедельник официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.
"Эвакуация по существу завершена, оказывается помощь пострадавшим", — сказал Пржездомский в эфире телеканала "Россия-24".
Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники ФСБ вместе со следователями.
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