НАК сообщил о завершении эвакуации из петербургского метро

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (61)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Эвакуация людей из петербургского метро практически завершена, сообщил в понедельник официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.

"Эвакуация по существу завершена, оказывается помощь пострадавшим", — сказал Пржездомский в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники ФСБ вместе со следователями.

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