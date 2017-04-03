Скворцова поручила федеральным клиникам помочь пострадавшим в Петербурге

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (61)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова поручила специалистам федеральных медучреждений Санкт-Петербурга содействовать коллегам в оказании медпомощи пострадавшим в метро, сообщил официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай.

"В связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение специалистам федеральных учреждений, находящихся на территории города, оказывать всю необходимую помощь региональным коллегам в организации медицинской помощи пострадавшим", — сообщил Салагай.

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