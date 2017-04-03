НАК координирует работу для недопущения повторных взрывов в Петербурге

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (61)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. НАК координирует работу органов безопасности для недопущения новых взрывов в Петербурге, сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета.

"Оперативным штабом координируется деятельность служб быстрого реагирования, органов безопасности и сил правопорядка по недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административно-режимных и оперативно-розыскных мероприятий", — говорится в сообщении.

Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ.

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