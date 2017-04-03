Оперативные службы Петербурга переведены в режим повышенной готовности

Взрывы в метро в Санкт-Петербурге (61)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ЧП в метро Санкт-Петербурга, сообщается на портале "Город +".

"Все оперативные службы, профильные организации и органы исполнительной власти, в том числе комитет по здравоохранению, переведены в готовность. Дано поручение действовать в рамках существующей инструкции на случай совершения террористических актов", — приводятся на портале слова пресс-секретарь губернатора Андрея Кибитова.

Он также добавил, что по поручению губернатора на место чрезвычайной ситуации выехал вице-губернатор Игорь Албин.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>