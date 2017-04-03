Озеров призвал усилить меры контроля на транспорте после ЧП в Петербурге

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. После произошедших в петербургском метро взрывов необходимо усилить меры контроля на транспорте в российских городах, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Одна из задач любого теракта — воздействие на власти, насаждение паники, поэтому поддаваться ей не стоит. Нужно просто усилить меры контроля за гражданами на транспорте", — сказал сенатор.

Такие же меры принимались и раньше, после взрывов в Волгограде и других городах, напомнил он.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге – "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.

Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>