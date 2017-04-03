Не работает сайт петербургского метро, где прогремели взрывы

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Сайт петербургского метрополитена, где в понедельник днем сработали взрывные устройства, не работает.
"502 Bad Gateway", — появляется надпись при попытке зайти на портал.
Взрывы в Санкт-Петербургском метро произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро: "Сенная площадь" и "Технологический институт". Информация о жертвах уточняется. Президенту РФ Владимиру Путину, которой в понедельник находится с рабочей поездкой в Петербурге, доложено об инциденте.
Подробнее о взрывах в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>