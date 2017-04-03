В Петербургском метро сработали два взрывных устройства, сообщил источник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Было два взрывных устройства, которые взорвались в разных вагонах на разных станциях петербургского метро, предположительно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Пока, по первоначальным данным, было именно два взрывных устройства, которые были подорваны в вагонах поездов на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт". Более подробной информации о взрывных устройствах пока нет", — рассказал собеседник агентства.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, в результате взрывов пострадали как минимум 20 человек.

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