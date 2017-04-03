В Иваново начали проверку после пожара в цехе по производству перчаток

БРЯНСК, 3 апр – РИА Новости. Прокуратура проведет проверку по факту пожара в здании бывшего мебельного комбината в Иваново, где из-за возгорания на площади 600 квадратных метров, пришлось эвакуировать 80 человек, следует из сообщения надзорного органа.

"Сегодня в городе Иваново на улице 3-я Линия произошел крупный пожар помещений бывшего мебельного комбината, в связи с чем прокуратурой области организована проверка исполнения федерального законодательства. С целью координации действий соответствующих служб на место выехало руководство прокуратуры Ивановской области, работники прокуратуры Фрунзенского района города Иваново", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Иваново около 11.00 начался пожар в цехе по производству перчаток, из здания эвакуировано 80 человек. Позднее пожар распространился на площади 400 квадратных метров, огонь перекинулся на второй этаж трехэтажного здания. По словам представителя управления МЧС области, произошло обрушение а площади 300 квадратных метров. Рухнули деревянные перекрытия и кровля здания. На место происшествия выехала аэромобильная группировка МЧС области и две группировки Ивановской пожарно-спасательной академии.

По данным МЧС на 14.30, сведений об обнаружении двух сотрудников, связь с которыми утеряна, нет.