В Петербурге закрыли станцию метро "Маяковская"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Для обследования закрыта станция метро "Маяковская" в Петербурге, еще семь станций "синей" ветки закрыты на вход и выход, сообщили в петербургском метрополитене.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге – "Сенная площадь" и "Технологический институт".

"В 15.07 для обследования закрыта станция "Маяковская" на вход и выход", — говорится в сообщении.

Метрополитен также сообщает, что на вход и выход закрыты еще семь станций на "синей" ветке петербургского метрополитена: "Парк Победы", "Электросила", "Московские ворота", "Фрунзенская", "Технологический институт", "Сенная площадь", "Гостиный двор". В настоящее время движение на этой линии осуществляется на участках "Парнас — Невский проспект" и "Купчино — Московская".