В Саратовской области коллекторы угрожали убить женщину и ее дочь

САРАТОВ, 3 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция заподозрила сотрудников коллекторского агентства в вымогательстве и угрозе убийством жительнице райцентра Степное Саратовской области и ее несовершеннолетней дочери, сообщила в понедельник областная прокуратура.

По данным прокуратуры, 31 марта 36-летняя сельчанка потребовала от полиции привлечь к уголовной ответственности коллекторов.

"Данные лица после неоплаты очередного платежа по микрокредиту, выданному ООО "Домашние деньги", стали осуществлять звонки на ее (потерпевшей) телефон, высказывая ей угрозы жизни и здоровью, а также ее несовершеннолетней дочери. Аналогичные угрозы поступали по смс. Кроме того, вымогая денежные средства у потерпевшей, указанные лица разбили стекла в ее квартире", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Вымогательство" и "Угроза убийством". Подозреваемым, круг которых устанавливается, грозит до четырех лет лишения свободы.