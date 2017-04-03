Трунов заявил об отстранении от дела по авиакатастрофе на Синае

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Адвокат Игорь Трунов заявил РИА Новости, что следствие отстранило его от уголовного дела об авиакатастрофе над Синайским полуостровом в 2015 году, когда погибли 224 человека.

По словам защитника, в понедельник он явился в Следственный комитет для ознакомления с результатами комплексной взывотехнической экспертизы, однако следователь отказался ее предоставить, сообщив, что хочет допросить Трунова в качестве свидетеля по делу.

"Следователь аргументировал это тем, что в рамках консультаций с потерпевшими я ссылался на ряд данных по проведенным экспертизам. Естественно, я от допроса отказался. Во-первых, я не могу ничего нового следствию по этому делу сообщить. Во-вторых, допрашивать адвокатов запрещено", — отметил Трунов.

Тем не менее, по его словам, следователь составил протокол о том, что Трунов является свидетелем по делу и на этом основании отвел его от дела в качестве защитника, отметил сам адвокат.

"Мы, конечно, не согласны с этим и будем обжаловать данные действия следствия в судебном порядке", — сообщил адвокат.

Комментариями СК РФ агентство пока не располагает.